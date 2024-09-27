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Sağlık Bakanı Yozgat'ta Üst Solunum Yolları Rahatsızlıklarına Dikkat Çekti

Bakan Memişoğlu, Yozgat'ta sağlık hizmetleri hakkında bilgi vererek hijyen ve önlem önerilerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:58
Sağlık Bakanı Yozgat'ta Üst Solunum Yolları Rahatsızlıklarına Dikkat Çekti

Üst Solunum Yolu Sağlığına Dikkat

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu rahatsızlıkları konusunda halkı bilgilendirerek, ekim ve kasım aylarının bu tür enfeksiyonların yaygınlaştığı dönemler olduğunu vurguladı.

Hijyen Kurallarına Uyulması Önemli

Yozgat Valiliği'ni ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, vatandaşlara hijyen kurallarına titizlikle uymalarını önerdi. Kapalı alanlarda hasta kişileri görmeleri durumunda uzak durmalarının gerekliliğine de dikkat çekti.

Yozgat'ın Sağlık Alanında Gelişimi

Bakan Memişoğlu, "Yozgat, sağlık hizmetleri anlamında ilerleme kaydediyor. Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta açtık. Daha iyi sağlık hizmetleri sunma amacıyla çalışıyoruz" dedi.

Toplum Sağlığına Yönelik Tavsiyeler

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında ödüllü ülkelerden biri olduğunun altını çizerken, vatandaşlara sağlığın kıymetini bilmeleri, bilhassa hastalanmadan önce önlemler almaları gerektiğini söyledi. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve bağımlılıklardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Şehir Hastanesi Ziyareti

Bakan Memişoğlu, Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra Adalet Eğitim Merkezi'nde İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kentin esnafını da unutmayan Bakan, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından esnafla bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret...

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

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