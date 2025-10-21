Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımını onayladı; kadroların büyük çoğunluğu uzman doktor ve doktor pozisyonlarında.

Sağlık Bakanlığı 26.673 Sözleşmeli Personel Alımını Resmi Gazete'de Duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımını resmen ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün (21 Ekim 2025, Salı) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.

Alımın Amacı ve Kapsamı

Resmi kararın temel amacı, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktır. Karar, özellikle taşra teşkilatında ve personel açığı bulunan birimlerde hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini hedefliyor.

Kadro Dağılımı

Resmi Gazete'de yer alan dağılıma göre 2026 yılında istihdam edilecek personelin branşlara göre dökümü şöyle:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Sağlık Memuru: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 1

Diyetisyen: 1

Toplamda 26.673 kişilik alımın 26.635'i doktor ve uzman doktor kadrolarından oluşuyor; kalan 38 kadro ise diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık teknikeri pozisyonlarına ayrıldı.

Başvuru Süreci

Kararın resmileşmesiyle alım takvimi ve başvuru kılavuzunun hazırlanması bekleniyor. Adaylar, başvuru duyurularını ÖSYM veya Bakanlık kanallarından takip etmeli.

