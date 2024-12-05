Sağlık Bakanlığı, Bebek Ölümleri Soruşturmasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bebek Ölümleri ile İlgili Araştırma Komisyonu Toplandı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bebek ölümlerini ve özel sağlık kuruluşlarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 'yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, 'İnsanlıktan nasibini almamış bir çeteyle karşı karşıyayız. Çürüyen; sistem değil, sistemin içinde bir parça.' ifadelerini kullandı.

Denetim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Gerekiyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hastanelerdeki denetim eksikliklerine dikkat çekerek, 'Sevk zincirinde çok ciddi bir problem olduğunu' belirtti. Çömez, özel hastanelerdeki bazı mezahalrın hemşireler tarafından yapılmasının ve buna bağlı komplikasyonların ölümle sonuçlandığını vurgulayarak soruşturma yapılması gerektiğini savundu.

Çetelerle Mücadele İçin Adımlar Atılacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, yenidoğan çetesinin sağlık sistemine olan güvene büyük bir darbe vurduğunu dile getirdi. Yerebakan, 'Bu tür trajik olaylar üzerinde yalnızca eksiklik arayışında olmamalıyız, sağlık sistemimizi daha dirençli hale getirecek somut çözümler üretmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum.' ifadeleriyle gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Özel Hastaneler Üzerinde Denetim Yapacak

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Eğin, mevcut durumda askıya alınan 63 hastane olduğunu duyurdu. Eğin, yoğun bakım yatakları ile ilgili planlamaların yapıldığını aktardı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, bazı hastanelerin sevklerde ön sırada olmadığını ve özellikle belirli hastanelere evrak gönderilerek süreçlerin kontrol edildiğini belirtti.

İnsanlığını Unutmuş Kişilerle Mücadele Sürüyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, denetim mekanizmalarını gözden geçirdiklerini belirterek, 'Hekimliğini unutan insanlarla mücadele etmek bizim görevimiz.' dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık ise, 'Yeni tedbirler ve adımlar atılacaktır.' diyerek denetimlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililerin de yer alabileceğini ifade etti.