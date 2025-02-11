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Sağlık Bakanlığı, Der Spiegel'in Yenidoğan Çetesi İddialarını Yalanladı

Sağlık Bakanlığı, Der Spiegel dergisinin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanlayarak, yazının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:37
Sağlık Bakanlığı, Der Spiegel'in Yenidoğan Çetesi İddialarını Yalanladı

Alman Der Spiegel Dergisi Üzerine Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Alman Der Spiegel dergisinde yayımlanan "Yenidoğan çetesi" iddialarını, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla yalanladı. Bakanlığın verdiği yanıt, yazının birçok dezenformasyon ve manipülasyon içerdiğini vurguladı.

Yanıtta Öne Çıkan Noktalar

Sağlık Bakanlığı, 5 madde halinde sıraladığı yanıtında, Der Spiegel'in "Erdoğan'ın 'yenidoğan mafya' sorunu" başlıklı yazısının gazeteciliğin temel ilkelerine uymadığını belirtti. Yazıda, "Yenidoğan çetesi"ni ifşa eden kamu kurumlarının hedef gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlunun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevi esnasında bu soruşturmayı bizzat başlattığı vurgulandı. Açıklamada, “Yenidoğan çetesi,” İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve yargı organlarının iş birliği ile çökertilmiştir” ifadesine yer verildi.

Hastaneler Üzerine Bilgiler

Der Spiegel'in, İstanbul’da 234 hastanenin 164'ünün özel sektöre ait olduğu yönündeki ifadesinin yanlış olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da toplam 238 hastane bulunduğunu, bunlardan yalnızca 144'ünün özel sektöre ait olduğunu açıkladı.

Almanya ile Karşılaştırma

Alman dergisinin, Türkiye'deki sağlık hizmetleri hakkında yaptığı eleştirilerde Almanya’daki durumu da göz önünde bulundurarak bir karşılaştırma yapması gerektiğine işaret edildi. 2022 Eurostat verilerine göre Almanya'da toplam hastane sayısının yalnızca yüzde 24,91'inin kamuya ait olduğu ifade edilirken, Türkiye’nin sağlık sisteminin farklılıkları vurgulandı.

Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı, bu tür dezenformasyonlara karşı kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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