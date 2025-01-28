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Sağlık Bakanlığı'ndan 7 Pilot İl İçin Yeni Denetim Sistemi

Sağlık Bakanlığı, 7 ilde kamu hastanelerinde yeni denetim sistemini devreye aldı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:57
Sağlık Bakanlığı'ndan 7 Pilot İl İçin Yeni Denetim Sistemi

Yeni Denetim Süreci Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, 7 pilot ildeki kamu hastanelerinde, güncellenen teftiş rehberine göre kapsamlı bir denetim sürecine girdi. Bu teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon gibi kritik alanlarda yoğunlaşacak.

Denetimlerin Amacı ve Kapsamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerine dair genelgesi doğrultusunda yeni bir teftiş sistemi devreye alınıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkin hale getirdi.

Hedef: Sağlık Hizmetlerinin Kalitesini Artırmak

Seçilen 7 pilot ilde kamu hastanelerinde rehber doğrultusunda kapsamlı denetimler yapılacak. Öncelikli olarak kritik ve yüksek risk taşıyan birimler denetlenecek ve hastanelerin işleyişi detaylı olarak incelenecek.

Güncellenen teftiş rehberinin pilot illerdeki denetim mekanizmasına uyarlanmasının ardından, bu kapsamlı denetimlerin önümüzdeki dönem tüm sağlık tesislerinde yapılması planlanıyor. Böylelikle ülkede sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleniyor.

Bilimsel Yaklaşım ile Denetimler Güçleniyor

Denetim sürecinde alanında uzman hekimlerden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu oluşturulmuş olup, ayrıca 20 farklı branşta bilimsel komisyonlar da hayata geçirildi. Bu komisyonlar sayesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak olan klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirleniyor. Denetim sonuçları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilecek ve gerekli adımlar atanacak.

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