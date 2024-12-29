Sağlık Bakanlığı'ndan 'Fermuar Sistemi' Uygulamasına Teşekkür

Sağlık Bakanlığı'ndan Örnek Davranış için Takdir

Sağlık Bakanlığı, Bursa'da trafikte ambulansa yol veren sürücülerin etkileyici görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımda, sürücülerin 'fermuar sistemi' uygulaması ile ambulansa nasıl yol verdiklerine dikkat çekildi.

Fermuar Sistemi: Trafikte Hayat Kurtaran Uygulama

Bakanlık, paylaşıma "Bursa'mıza teşekkürler" notunu ekleyerek, siren sesini duyduklarında sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere teşekkür etti. Bu yaklaşım, trafikte hayat kurtaran bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.

Görüntülerde, trafikte ilerleyen araçların dikkatli bir şekilde sağa ve sola yanaşarak ambulansın ortadan güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladığı gözlemlendi. Bakanlık, bu havadisle birlikte "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" çağrısını da yineledi.