Sağlık Bakanlığı'ndan Kayseri Şehir Hastanesi Açıklaması: Hiçbir Hastada Tanı Yetersizliği Yok

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Numune Kapları Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bazı numune kaplarıyla ilgili şüpheler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, mevcut bulgulara dayanarak, "Hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Sonuçları

Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, endoskopi ve patoloji ünitelerinde yürütülen soruşturmada 3 patoloji uzman hekimi tarafından yapılmış olan inceleme ve raporun sonuçları paylaşıldı. Toplam 203 hasta ve bu hastalara ait 398 formaldehitli numune kabı kaydının bulunduğu belirtilen raporda, sadece 15 hastaya ait numunelerde tespit artefaktı bulunduğu ve bu durumun patolojik açıdan tanı konulmasına engel olmadığının altı çizildi.

Ayrıca, bakanlık açıklamasında, "Mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliği bulunmadığı, dolayısıyla hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır" denildi.