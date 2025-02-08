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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölmüş Vatandaşın Taburcu Edilmesi' İddiasına Yanıt

Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki özel hastanede öldüğü iddia edilen hastanın durumu hakkında açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:58
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölmüş Vatandaşın Taburcu Edilmesi' İddiasına Yanıt

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Aydın'daki bir özel hastanede "ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği" iddialarına dair Sağlık Bakanlığı, bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olağan dışı bir denetim sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

Hastanın Süreci

Bakanlığın sosyal medya hesabı "Sağlıklı Çözüm" üzerinden yapılan paylaşımda, hastanın 30 Ocak tarihinden itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı. 6 Şubat'ta oksijen desteğine gerek kalmadığı ve 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiği kayıtlarda yer aldığı ifade edilmiştir.

Fenalaşma Anı ve İnceleme Süreci

Açıklamada, tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu sırada fenalaştığı ve bu durum üzerine hastanın kırmızı alana alındığı duyuruldu. Kamera kayıtlarından, hastanın entübe edilerek 40-45 dakika müdahale edildiği ve saat 11.40'ta hastanın vefat ettiği kayıtlara geçtiği anlaşılmaktadır.

İl sağlık müdürlüğünün konuyla ilgili yürüttüğü incelemelerin devam ettiği ve süreçle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı vurgulandı.

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