Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda halkı bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, ülkenin ilk dişçilik yüksekokulu olan "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908'de kurulduğu belirtildi. 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım tarihi "Diş Hekimliği Günü", bu haftayı kapsayan dönem ise "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığının Önemi

Açıklamada, sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığına dikkat çekilerek, ağız ve diş sağlığını tehdit eden unsurların, vücut sağlığını da olumsuz etkilediği vurgulandı. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi durumların risklerini artırdığı ifade edildi. Ayrıca, bazı hastalıkların ilk belirtilerinin ağızda görüldüğü hatırlatılarak, ağız ve diş muayenelerinin düzenli olarak yapılması gerektiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Tanım

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ağız sağlığını, bireylerin yemek yeme, nefes alma ve konuşma gibi temel işlevlerini yerine getirmesini sağlayan ağız, diş ve orofasiyal yapıların durumu olarak tanımladığı belirtildi. Ayrıca, ağız sağlığının yaşam boyu değişkenlik gösterdiği, bu sebeple genel sağlık için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Diş Hekimleri Günü Etkinlikleri

Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bu yıl Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran katıldı. Yenilmez ve Kayıran’ın konuşma yaptığı programda, emekli olan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

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Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.