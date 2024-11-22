DOLAR
34,54 -0,15%
EURO
35,92 0,79%
ALTIN
3.004,42 -1,51%
BITCOIN
3.406.650,77 -0,57%

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş muayenelerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı. Diş Hekimliği Günü etkinlikleriyle bilincin artırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:29
Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda halkı bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, ülkenin ilk dişçilik yüksekokulu olan "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908'de kurulduğu belirtildi. 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım tarihi "Diş Hekimliği Günü", bu haftayı kapsayan dönem ise "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığının Önemi

Açıklamada, sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığına dikkat çekilerek, ağız ve diş sağlığını tehdit eden unsurların, vücut sağlığını da olumsuz etkilediği vurgulandı. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi durumların risklerini artırdığı ifade edildi. Ayrıca, bazı hastalıkların ilk belirtilerinin ağızda görüldüğü hatırlatılarak, ağız ve diş muayenelerinin düzenli olarak yapılması gerektiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Tanım

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ağız sağlığını, bireylerin yemek yeme, nefes alma ve konuşma gibi temel işlevlerini yerine getirmesini sağlayan ağız, diş ve orofasiyal yapıların durumu olarak tanımladığı belirtildi. Ayrıca, ağız sağlığının yaşam boyu değişkenlik gösterdiği, bu sebeple genel sağlık için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Diş Hekimleri Günü Etkinlikleri

Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bu yıl Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran katıldı. Yenilmez ve Kayıran’ın konuşma yaptığı programda, emekli olan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş...

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş...

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping, Brezilya Dönüşünde Fas'ı Ziyaret Etti
2
Malatya'da Alkollü Sürücünün Pat Pat Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Erzurum'da 208. Programını Gerçekleştirdi
4
Uluslararası Arabuluculuk Şurası Ankara'da Gerçekleşecek
5
Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü’nü Hedef Aldı
6
Antalya'da Camiye Bıçakla Giren Şüpheli Tutuklandı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak