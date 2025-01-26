Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Hastaneye Soruşturma

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği iddialar üzerine idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna dair, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ile diyaliz süreçleri hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Bu paylaşımlar neticesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.