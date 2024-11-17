Sağlık Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanlığı, 84 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:28
Sağlık Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanlığı'ndan Vefat Eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanlığı, 84 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı" listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu'nun, tıptaki büyük mirası ile daima anılacağı vurgulandı.

Kalayoğlu’nun Tıp Dünyasına Katkıları

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, organ nakli alanında dünyanın sayılı isimlerinden biri olduğu belirtilen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Mesajda, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz." sözlerine yer verildi.

Prof. Dr. Kalayoğlu, geçmişte yaptığı başarılı operasyonlar ve milletimize olan katkılarıyla, tıp dünyasındaki yerini her zaman koruyacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
18 Kasım 2024 Gündemi: G20 Zirvesi ve Ekonomik Gelişmeler
2
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
3
Yunanistan'da 17 Kasım Direnişinin 51. Yıldönümü Anma Yürüyüşü
4
Senegal'de Erken Genel Seçim: Oy Verme İşlemi Tamamlandı
5
İsrail'in Beyrut Saldırısında 2 Ölüm, 13 Yaralı
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Beykoz İçin Taziye Mesajı
7
Habeck, Başbakan Olması Halinde Ukrayna'ya Taurus Füzesi Gönderecek

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!