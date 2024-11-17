Sağlık Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanlığı'ndan Vefat Eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanlığı, 84 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı" listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu'nun, tıptaki büyük mirası ile daima anılacağı vurgulandı.

Kalayoğlu’nun Tıp Dünyasına Katkıları

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, organ nakli alanında dünyanın sayılı isimlerinden biri olduğu belirtilen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Mesajda, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz." sözlerine yer verildi.

Prof. Dr. Kalayoğlu, geçmişte yaptığı başarılı operasyonlar ve milletimize olan katkılarıyla, tıp dünyasındaki yerini her zaman koruyacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.