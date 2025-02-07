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Sağlık Bakanlığı'ndan Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Yazısı

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında sahipsiz hayvanların bulundurulmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:49
Sağlık Bakanlığı'ndan Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Yazısı

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı, hastane yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların oluşturduğu tehlikelere karşı illere yazı gönderdi. Bu yazıda, sağlık kuruluşlarında sahipsiz hayvanların tutulmayacağı ve yerleşke dışına çıkarılacağı belirtildi.

Artan Şikayetler ve Önleyici Tedbirler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sağlık kuruluşları girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı çok sayıda şikayet alındığı ifade edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bu sorunla ilgili olarak tüm kentlerde valilik, il sağlık ve tarım ve orman müdürlüklerine "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazıyı gönderdi.

Yazıda, sahipsiz hayvanların hem fiziksel yaralanmalara yol açabileceği hem de hayvanlardan bulaşan hastalıkların ve hijyen sorunlarının ortaya çıkabileceğinin altı çizildi. Sağlık tesislerinin içindeki sahipsiz hayvanların, halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Koordinasyon ve Fiziki Önlemler

Sorunun önüne geçebilmek adına, yazıda alınması gereken tedbirlere de yer verildi. Valilikler, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi. Ayrıca, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin yöneticilerinin gerekli fiziki önlemleri bir an önce alacağı bildirildi.

Sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasındaki etkin koordinasyonun sağlanacağı ve sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacağı ifade edildi. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacağı da belirtilen yazıda, sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

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