Sağlık Bakanlığı'ndan Sıcak Hava Uyarısı: Astım ve KOAH Hastaları Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan Astım ve KOAH Hastalarına Önemli Uyarı

Sağlık Bakanlığı, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) rahatsızlığı bulunan bireyleri sıcak havalar konusunda bilgilendirerek dışarıda geçirdikleri süreyi sınırlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Açık Hava ve Nem Riski

Bakanlık, özellikle nem oranının arttığı dönemlerde astım ve KOAH hastalarının dışarı çikmalarını minimumda tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Aşırı sıcak ve yüksek nem, bu hastalarda nefes darlığı, öksürük ve balgamda artışa neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, sıcak havalarda ağızdan nefes almak solunum yollarını tahriş etme riski taşıyor.

Nem ve Sıcaklık Yönetimi

Bireylerin bulundukları ortamların nem ve sıcaklık seviyelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Nem ve ısı ölçerler kullanarak ortamlarının konforunu sağlamalarını öneren bakanlık, aşırı nemli alanlardan kaçınmalarının da hayati olduğunu belirtti.

Polen Alerjisi Olanlar Dikkat!

Polen alerjisi bulunan hastalar için de belirli önlemler önerilmektedir. sıcak ve rüzgarlı havalarda açık alanlardan kaçınmaları ve dışarıda maske kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Açık Hava Tavsiyeleri

Hastaların dikkat etmeleri gereken noktalardan bazıları şunlardır:

10.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçının.

kaçının. Serin ve gölge alanları tercih edin.

Açık renkli, hafif ve rahat giysiler giyin.

İklimlendirme sistemlerini düzenli olarak kontrol edin.

Yeterli sıvı alımını ihmal etmeyin.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

Sonuç Olarak

Hastalar seyahat öncesinde sağlık durumlarını kontrol ettirmeli ve gereken tüm ilaçları temin etmelidir. Astım ve KOAH hastalarının sağlık uzmanlarından alacakları kişiselleştirilmiş öneriler ile bu zorlu sıcak aylarda sağlıklarını korumaları mümkündür.