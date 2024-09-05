Sağlık Bakanlığı'ndan Teknoloji Bağımlılığı Uyarısı

Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Önemli Açıklama

Türkiye Sağlık Bakanlığı, teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir açıklama yaptı. Bakanlık, özellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde ebeveynlerin gözlem ve katılımının önemine dikkat çekti.

Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Sağlık Bakanlığı, her yıl düzenlenen 'Halk Sağlığı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bu yılın temasının "Sağlığını Erteleme, Harekete Geç" olduğunu belirtti. 6 Eylül, "Ekranı Değil, Hayatı Yaşa" temasıyla kutlanacak.

Gelişimi Desteklemek İçin Aile Etkileşimi Şart

Bebeklerin ve küçük çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynleri ile karşılıklı etkileşim içinde olmalarının şart olduğunu vurgulayan bakanlık, "Bu dönemde çocukların zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından aile ile oynanan oyunlar, masal okumak ve şarkı söylemek oldukça faydalıdır." dedi.

Televizyon ve Teknoloji Süreleri Sınırlı Olmalı

4-6 yaş arası çocukların teknoloji kullanımının ebeveyn eşliğinde ve günde 20-30 dakikayla sınırlı olması gerektiği belirtilen açıklamada, çocukların ekran karşısında yalnız bırakılmasının gelişimsel gerilikler doğurabileceği ifade edildi.

Toplumsal Farkındalık ve Destek Programları

Sağlık Bakanlığı, 2019-2023 yılları arasında yürütülen davranışsal bağımlılıklar ile mücadele programı çerçevesinde, ailelerin ve toplumun bilişim teknolojilerini bilinçli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmekte kararlı. Bu bağlamda, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde danışmanlık hizmetleri sunulmakta.

Anne Babaların Bilinçlendirilmesi Hedefleniyor

Zihin ve gelişim sağlığı açısından kritik öneme sahip bu dönemlerde ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesinin gerekliliği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ayrıca, ebeveynler için hazırlanan "Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi 2023" belgesine web sitelerinden ulaşılabileceğini duyurdu.