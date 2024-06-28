Sağlık Bakanlığı uyardı! 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın!

Güneşe maruz kalma süresini azaltmanın ve koruyucu önlemler almanın önemine dikkat çeken yetkililer, özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamayı, güneş koruyucu krem kullanmayı ve sık dokunmuş giysiler ile geniş kenarlı şapkaları tercih etmeyi öneriyor.

CİLT KANSERİ TÜRLERİ VE ÖNLEMLER



Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, cilt kanserleri genellikle "bazal hücreli karsinom (BHK)", "skuamöz hücreli karsinom (SHK)" ve "melanom" olmak üzere üç ana türde görülüyor. Özellikle melanom cilt kanserleri arasında en tehlikelisi olarak biliniyor.

CİLTTE DEĞİŞİKLİKLERİN TAKİBİ ÖNEMLİ



Yetkililer, vatandaşların düzenli olarak ciltlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, ciltte yeni lekeler veya mevcut benlerde herhangi bir değişiklik fark edildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

GÜNEŞTEN KORUNMA ÖNERİLERİ



Güneşten korunmanın en etkili yollarından birinin gölgede durmak olduğunu dile getiren Bakanlık yetkilileri, vatandaşlara bu önlemleri alarak özellikle yaz aylarında cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceklerini ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine göre, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmaktan kaçınılmalı, güneş koruyucu krem düzenli olarak kullanılmalı ve cildi sıkı dokunmuş giysilerle ve geniş kenarlı şapkalarla korumak önem taşıyor.

