Sağlık Beyanı Dolandırıcılığına Kesilen Cezalar Artıyor!

Tüketiciyi Aldatıcı Sağlık Beyanı İçin Cezalar Artıyor

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranları doğrultusunda, sosyal ağlar, internet siteleri ve televizyon kanalları gibi platformlarda yapılan aldatıcı sağlık beyanlarına karşı mücadele etmek amacıyla idari para cezalarını artırdı.

Bu kapsamda, ulusal televizyon kanallarında yapılan tanıtım ve satışlar için verilecek ceza 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlenirken, internet siteleri ve cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtım ve satışlar için bu miktar 1 milyon 583 bin 462 lira olarak uygulanacak.

(Duygu Yener/Ankara)

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