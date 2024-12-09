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Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkçe Eğitiminde İşbirliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminde işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:59
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkçe Eğitiminde İşbirliği

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında Türkçe öğretiminde önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. YÖK'ün açıklamasına göre, bu protokol, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yurt dışında Türkçe diliyle eğitim verdiği birimlerinde Türkçe hazırlık dil eğitimi sunmak, muafiyet ve seviye tespit sınavlarını düzenlemek gibi alanlarda Yunus Emre Enstitüsü'nün tecrübe ve uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor.

Protokol Töreninde Açıklamalar

Protokolün imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu işbirliğinin hem Türkçenin uluslararası alanda bir dil olarak ön plana çıkmasına hem de Türk yükseköğretiminin küreselleşme hedeflerine somut katkılar sağlayacağını ifade etti. Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Bosna-Hersek, Özbekistan, Filipinler, Sudan, Somali ve Suriye'deki yurt dışı birimlerinde verilmesi planlanan Türkçe eğitiminin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Bu sayede, Türkçeyi öğrenen bireylerin sayısının artacağı ve uluslararası öğrenci ilgisinin güçleneceği müjdesini verdi.

Türkçenin Yaygınlaştırılması

Özvar, Türkçenin global boyutta yaygınlaştırılmasını Türkiye'nin yumuşak gücünü artıran bir stratejik unsur olarak nitelendirdi. "Protokol, Türk yükseköğretiminde dünya çapında bir cazibe merkezi olma yolunda atılan adımları destekleyecektir. YÖK olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olmasına katkı sağlamaya yönelik politikaları destekliyoruz," dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Değeri

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, yükseköğretim alanında üst düzey çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bunu kurumlar arası anlaşmalarla daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise, yabancı öğrencilere Türkçe öğretme çabalarına destek veren YÖK'e teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurulu himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında iş...

Yükseköğretim Kurulu himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (solda) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (sağda) katıldı.

Yükseköğretim Kurulu himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında iş...

Yükseköğretim Kurulu himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (solda) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (sağda) katıldı.

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