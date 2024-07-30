Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarına Sert Tepki

Öz Sağlık-İş'ten Şiddet Olaylarına Açıklama

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artışı üzerine önemli bir açıklama yaptı.

Sert, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların, kamu sağlık hizmetlerinden kısıtlama gibi ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Son Olay Bodrum'da Yaşandı

Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar, hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak kalp krizi geçirdi. Hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Sert, sağlıkta şiddetin ulaştığı boyutların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Devlet Sert, "Bu tür olayların önüne geçmek için acilen daha sert tedbirler alınmalıdır," diyerek sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Cezasızlık Anlayışı Eleştirildi

Sert, yaşanan bu tür olayların ardındaki cezasızlık anlayışının cesareti artırdığını vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı, "Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının bir bedeli olmamalı, şiddet olaylarının failleri ağır yaptırımlara çarptırılmalıdır," ifadelerini kullandı.