Sağlık Meslek Mensuplarının Görev ve Yetkileri Yeniden Tanımlandı

Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle anestezi, diş protez, sağlık bakım ve nükleer tıp teknisyenlerinin görev tanımları güncellendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:48
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek mensuplarının görev ve yetki alanlarını yeniden belirledi.

Yönetmelik, "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" başlığıyla yayımlandı ve sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun uygulama birliği ve standartlaşma hedeflendi.

Anestezi teknikerleri

Anestezi teknikerlerinin görev ve yetki alanları sağlık hizmetlerinin gereklilikleri doğrultusunda netleştirilip açık şekilde tanımlandı.

Diş protez teknikerleri

Diş protez teknikerlerinin iş ve görev tanımları güncellenerek mesleğin standartları netleştirildi.

Sağlık bakım teknisyenleri

Sağlık bakım teknisyenlerinin kişisel bakım, refakat, ilaç ve numune süreçlerindeki rolleri yönetmelik kapsamına alınarak mevcut görev tanımları güncellendi ve hizmet etkinliğinin artırılması hedeflendi.

Nükleer tıp teknikerleri

Nükleer tıp teknikerlerinin iş ve görev tanımları yapıldı; kritik tanı ve tedavi süreçlerinin bu alanda özel eğitim almış personel tarafından yürütülmesi sağlandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, düzenleme ile hem meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarının netleştirildiği hem de ülke genelinde uygulama birliği sağlanarak sağlık hizmetlerinde standartlaşmanın güçlendirildiği vurgulandı.

