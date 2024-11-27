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Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Sağlık Bakanlığı, personelin daha çok ihtiyaç duyulan illere atanmasını kolaylaştıran yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:16
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Sağlık Personeli Atama Yönetmeliği Yenilendi

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin atama ve yer değiştirme süreçlerine yönelik önemli bir değişiklik yaparak, daha az ihtiyaç duyulan illerden daha çok ihtiyaç duyulan illere, bölge sınırlaması olmadan atamaların önünü açtı. Bu düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile resmileşti.

Hizmet Gruplarında Değişiklik

Yeni yönetmelikle birlikte, hizmet gruplarının sayısı dörtten beşe çıkarılarak, A ve B hizmet grubu illerden D ve E hizmet grubu illere yer değişikliğine imkan tanındı. Ayrıca, alt bölge ve üst bölge ayrımı olmaksızın tayin olanakları sağlık personeline sunuldu.

Sağlık Hizmetlerinde Kesintisizlik İçin Önemli Avantajlar

Yönetmelik, kesintisiz sağlık hizmetinin sağlanması amacıyla yapılacak görevlendirmelerde hekimlere yüzde 100 fazla puan verilmesini sağlıyor. Bu avantaj, talepleri dışında görevlendirilen tüm tabipler için geçerli olacak.

Doğum İzinlerinde Hizmet Puanı Önemi

Buna ek olarak, kadın personele doğum nedeniyle kullandıkları izin sürecinde hizmet puanı verilmesi de sağlandı. Önceki yönetmelikte bu durum söz konusu değildi.

Tayin Haklarında Genişletme

Yeni düzenlemede tayin hakları da genişletilerek, daha önce yalnızca eşi vefat eden personelin tayin hakkı bulunurken, şimdi çocuğu vefat eden sağlık personelinin de talep etmesi halinde istediği yere atanma hakkı elde etmesi sağlandı. Ayrıca, eşi özel sektörde çalışan stratejik personelin üç ay bekleme süresi zorunluluğu da kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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