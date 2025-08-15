Sağlık-Sen'den 112 Dakikalık Oturma Eylemi: Zam Teklifi Reddedildi

Sağlık-Sen'den 112 Dakikalık Oturma Eylemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde tepki

Sağlık-Sen üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan zam teklifini yetersiz bularak 112 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve beraberindeki sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Doğan, yaptığı basın açıklamasında tekliflere karşı ortak tepki göstermek ve seslerini duyurmak amacıyla ülke genelinde 112 dakikalık oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

Yapılan teklifi yok saydıklarını ve gerçekçi bulmadıklarını ifade eden Doğan, "8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kamu İşveren Heyeti bugün bir teklif daha verdi. Biz bu teklifi de reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Biz kamu işvereninin, memurun geçim derdini kendine mesele etmesini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz." dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini vurgulayan Doğan, eylemlerini kimseyi incitmeden ve rahatsız etmeden sürdüreceklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, Bakanlık binası önünde 112 dakika süren oturma eylemi gerçekleştirdi.

