DOLAR
34,68 -0,21%
EURO
36,66 -0,07%
ALTIN
2.967 -1,11%
BITCOIN
3.342.794,02 -1,62%

Sağlık-Sen'den Aile Hekimlerine Destek: İş Bırakma Kararına Tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin iş bırakma kararına karşılık, mağduriyetlerin başkalarını da etkilemesini istemediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:21
Sağlık-Sen'den Aile Hekimlerine Destek: İş Bırakma Kararına Tepki

Sağlık-Sen'den Aile Hekimlerine Destek

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin bazı sendika ve derneklerin aldığı karar doğrultusunda 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini belirterek, sendika olarak iş bırakmayacaklarını vurguladı.

Mağduriyetlere Dikkat Çekti

Yapılan yazılı açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı alınan iş bırakma kararının değerlendirilmesi yapıldı. Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz," şeklinde konuştu.

Mağduriyetlerin mevcut olduğunu kabul eden Doğan, "Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir. Ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Diyalog ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Doğan, Sağlık-Sen'in tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunma adına aktif çalışmalara devam ettiğine de dikkat çekti. Hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin, paramediklerin ve sosyal çalışmacıların yaşadığı sorunların bilincinde olduklarını belirten Doğan, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Sağlık-Sen'in sıkıntılı bulduğu maddeleri yargıya taşıyacaklarını aktaran Doğan, hekim kökenli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı bürokratları ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile çözüm önerilerini paylaştıklarını belirtti. "Biz diyalog kapılarını açık tutarak çözüm için mücadele ediyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi
3
THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor
4
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
5
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması
7
Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek