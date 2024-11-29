Sağlık-Sen'den Aile Hekimlerine Destek: İş Bırakma Kararına Tepki

Sağlık-Sen'den Aile Hekimlerine Destek

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin bazı sendika ve derneklerin aldığı karar doğrultusunda 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini belirterek, sendika olarak iş bırakmayacaklarını vurguladı.

Mağduriyetlere Dikkat Çekti

Yapılan yazılı açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı alınan iş bırakma kararının değerlendirilmesi yapıldı. Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz," şeklinde konuştu.

Mağduriyetlerin mevcut olduğunu kabul eden Doğan, "Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir. Ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Diyalog ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Doğan, Sağlık-Sen'in tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunma adına aktif çalışmalara devam ettiğine de dikkat çekti. Hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin, paramediklerin ve sosyal çalışmacıların yaşadığı sorunların bilincinde olduklarını belirten Doğan, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Sağlık-Sen'in sıkıntılı bulduğu maddeleri yargıya taşıyacaklarını aktaran Doğan, hekim kökenli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı bürokratları ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile çözüm önerilerini paylaştıklarını belirtti. "Biz diyalog kapılarını açık tutarak çözüm için mücadele ediyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.