Sağlık-Sen: Gece Nöbet Tazminatı ve Ek Ödemelerde Önemli Kazanım

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan Toplu Sözleşme Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında gece nöbeti tutan sağlık çalışanlarına yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini duyurdu. Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolunda temsil ettikleri 850 bin çalışan adına yürütülen görüşmelerin sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Görüşme süreci ve kapsam

Doğan, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile kamu işvereni arasında oransal zam konusunda genel bir anlaşma sağlanamadığını ancak hizmet kollarında sendikalarla uzlaşmaların gerçekleştirildiğini belirtti. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda sağlanan kazanımların Ocak 2026 itibarıyla uygulanacağını vurguladı.

Gece nöbet tazminatı ve saatlik artış

Doğan, gece nöbeti düzenlemelerine ilişkin bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normları doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. ILO'nun 20.00-08.00 saatleri arasındaki çalışmaları 'gece çalışması' kabul ettiğini hatırlatan Doğan, bu kapsamda gece çalışan ebe, hemşire, hekim ve benzeri meslek gruplarının saatlik ücretine %10 artırım sağlandığını açıkladı.

Giyim yardımı ve meslek grupları

Doğan, Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil meslek gruplarının (ebe, hemşire, hekim, anestezi teknisyeni, laboratuvar teknisyeni ve 40'a yakın meslek grubunun) giyim yardımının ayni olarak verilmesini sağladıklarını ve bu formların yılda 2 defa Bakanlıkça temin edileceğini bildirdi.

Taban ek ödemelerde artışlar

Beslenme ve rehabilitasyon alanındaki meslekler için de düzenlemeler yapıldığını aktaran Doğan, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi çalışanların taban ek ödeme katsayılarının 0,32'den 0,42'ye çıkarıldığını belirtti. Doğan, bunun ilgili personele yaklaşık 1200 lira üzerinde bir kazanç sağlayacağını söyledi.

Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfındaki bazı hemşire ve ebe grubunun taban katsayısının 0,37'den 0,42'ye yükseltildiğini ve bunun da yaklaşık 700 lira ek gelir anlamına geldiğini ifade etti. Bu artışlardan yalnızca Sağlık Bakanlığı personelinin değil, üniversite hastanelerinde çalışanların da faydalanacağı belirtildi.

112 ve sosyal hizmetlerdeki düzenlemeler

Toplu sözleşmede 112 Acil Sağlık birimlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve şoförlerin taban ek ödemelerinde yaklaşık 1500 lira civarında bir artış sağlandığını söyleyen Doğan, asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü yapan ATT ve paramediklere net teşvik katsayılarına ilave puan artırımı yapıldığını, böylece şoförlük hizmeti veren bir ATT veya paramedikin ek olarak yaklaşık 1000 lira civarında bir ücret alacağının öngörüldüğünü aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ağır engelli ve çocuklara yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sosyal hizmet uzmanı gibi personelin de yaklaşık 1200 lira tutarında artış alacaklarını belirtti.

Neden gece nöbeti tazminatı önemli?

Doğan, gece nöbeti tazminatını önemsemelerinin nedenini çalışanların fiili çalışma sürelerine bağladı: 'Elimde çeşitli hastanelerden nöbet listeleri var. Bir hemşire, bir ebenin tutacağı haftalık nöbet listesi... Normal şartlarda devlet memuru haftada 40 saat, ayda 160 saat çalışır ama hemşiremizin, ebemizin nöbet listesine baktığımız zaman 160 saat artı 80 saat diyor. Yani ayda 80 ila 110 saat fazla çalışıldığını görüyoruz.' Bu nedenle gece nöbeti tazminatının sağlanmasının öncelikli bir kazanım olduğunu vurguladı.

İleriye dönük adımlar

Doğan, elde edilen kazanımları yeterli görmediklerini ve bu hakların geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Toplu sözleşme ile sağlanan düzenlemelerin uygulama sürecinin takip edileceğini ifade etti.

Öne çıkan kazanımlar: Gece nöbet tazminatı (20.00-08.00 arası %10 saatlik artış), giyim yardımı (yılda 2), taban ek ödeme katsayılarında artışlar (0,32→0,42; 0,37→0,42), 112 personeline ve sosyal hizmet personeline ek ödemeler.

