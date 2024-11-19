Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan Sağlık Çalışanlarına Öncelik Çağrısı

Doğan, Sağlıkçıların Taleplerine Öncelik Verilmesini İstedi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık personelinin çalışma koşulları, mali ve özlük hakları ile ilgili taleplerinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini açıkladı.

2025 Bütçesinde Sağlıkçıların Talepleri

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2025 Yılı bütçesinin görüşülmekte olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte, sağlık profesyonellerinin taleplerine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Profesyonellerinin İstihdamı ve Çalışma Koşulları

Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin başarısında, sağlık profesyonellerinin emeği ve katkısının kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Doğan, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Nitelikli sağlık hizmet sunumu için hemşire başta olmak üzere tüm sağlık branşlarında kamu personeli istihdamı sağlanmalıdır.

sağlanmalıdır. Atama bekleyen hemşire, ebe, ATT, paramedik ve diğer sağlık profesyonellerinin sesi duyulmalı ve yapılacak yeni atama ile sahanın yükü alınmalıdır.

Nöbet ücretlerinin, dünya standartları seviyesine getirilmesi önem arz etmektedir.

seviyesine getirilmesi önem arz etmektedir. Taban ödeme oranlarının %100 oranında artırılması ve teşvik ek ödemelerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Doğan, bu taleplerin acil bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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