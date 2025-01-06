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Sağlık-Sen Genel Başkanı'ndan Aile Hekimleri İçin İş Bırakma Açıklaması

Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin iş bırakma kararına karşı diyalog vurgusu yaptı ve böyle bir karar almayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:29
Sağlık-Sen Genel Başkanı'ndan Aile Hekimleri İçin İş Bırakma Açıklaması

Sağlık-Sen'den Aile Hekimlerine Destek

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin iş bırakma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, vatandaşların mağdur olmaması adına "Bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız" sözleriyle kararlılık gösterdi.

Diyalog Çağrısı

Yapılan yazılı açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne yönelik bazı sendika ve derneklerin 6-10 Ocak tarihlerinde aile hekimliklerinde, 8 Ocak'ta ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakma kararı aldıkları hatırlatıldı. Doğan, bu durumda diyalog kapılarını sürekli açık tutarak aile hekimleri ve sağlık ekipleri için mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çözümü Diologda Bulun

Doğan, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Diyalog kapısını kapatacak her eylem ve hareket, sorunun daha da büyümesine neden olur. Bu nedenle bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız" ifadelerini kullandı.

Hekimlerin Sorunları Yerinde Dinleniyor

Aile hekimleri ile aile sağlığı hemşireleri ve ebelerinin sorunlarını dile getirmek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, sağlık alanındaki sıkıntıların giderilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.

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