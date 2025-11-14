Sağlık-Sen Hukuk Birimi: 63 Avukatla 6 Bin Davaya Ulaştı

Sağlık-Sen, 63 avukatıyla Türkiye genelinde üyelerinin haklarını savunuyor; bugüne kadar 6 binin üzerinde dava açıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:22
Sağlık-Sen Hukuk Birimi, 63 Avukatla Üyelerinin Yanında

Sağlık-Sen, kurulduğu günden bu yana sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin mali, özlük ve sosyal haklarını geliştirmek için mücadele ederken, güçlü hukuk kadrosuyla da üyelerinin hukuki sorunlarını yargıya taşıyor.

Hukuki Mücadele ve Somut Rakamlar

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maruz kaldığı adaletsizlikler, Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından titizlikle inceleniyor ve dava süreçleri birim avukatları tarafından takip ediliyor. Türkiye genelinde görev yapan 63 avukat ile hizmet veren sendika, bugüne kadar 6 binin üzerinde dava açtı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sağlık-Sen olarak 63 avukatımızla Türkiye’nin en kapsamlı hukuk birimine sahibiz. Üyelerimizin yasal haklarını korumak için bugüne kadar 6 binin üzerinde dava açtık. Bu davalar, yalnızca mevcut mağduriyetleri gidermiyor; sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yarın karşılaşabileceği risklere karşı da güçlü bir hukuki koruma sağlıyor".

Doğan ayrıca sendikacılığın yalnızca masa başında verilen bir mücadele olmadığını vurgulayarak, "Haksızlığa uğrayan her üyemizin hakkını savunmak, bu mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan 63 avukatımızla hiçbir üyemizi tek başına bırakmıyor; adalete ihtiyaç duyulan her noktada onların yanında duruyoruz. Sağlık-Sen Hukuk Birimi, bugüne kadar açtığı 6 bin dava ile bu kararlılığın somut bir göstergesidir. Bundan sonra da üyelerimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve güçlü hukuki güvencemizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

