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Sağlık-Sen, Türkiye Genelinde Çalıştaylara Başlıyor

Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını ele almak için Türkiye genelinde çalıştaylar düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:45
Sağlık-Sen, Türkiye Genelinde Çalıştaylara Başlıyor

Sağlık-Sen Çalıştay Serisine Başlıyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde çalıştaylar başlatacaklarını duyurdu.

İlk Çalıştay Ocak’ta

Doğan, yazılı açıklamasında, şubeler tarafından düzenlenen çalıştay serisinin ilkini ocak ayında hemşirelik çalıştayı ile başlatacaklarını belirtti. Bu çalıştayda, hemşirelerin sahadaki sorunları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Hemşirelerin Talepleri Dinlenecek

Akademik bir sendikacılık anlayışıyla çalışanların problemlerini doğrudan tespit etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Doğan, "Ocak ayında başlayacak hemşirelik çalıştayıyla hemşirelerimizin sahadaki sorunlarını detaylı şekilde ele almayı, taleplerini ve beklentilerini dinlemeyi, her ildeki farklı sorunları ve çözüm önerilerini anlamayı, sağlık sistemindeki iyileştirmelere yönelik ortak yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Düşük Ücret Sorunu

Doğan, hemşirelerin düşük ücret sorununa da dikkat çekerek, "Hemşirelerimizin hak ettikleri ücretlerin artırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

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