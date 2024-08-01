Sağlık Sistemi İçin Hemşirelik ve Ebelik Çalıştayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Hemşirelik Meslek Çalıştayı'nda Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Şahbaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği hekim başına 3 ile 5 arasında hemşire olması gerektiğini hatırlatarak, Türkiye'de bu oranının 1.2 civarında olduğunu vurguladı.

"Bu yetersizliğin, sağlık hizmetlerinin tıkanmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu biliyoruz" diyen Şahbaz, özelleştirmelerin sağlık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin yalnızca hasta memnuniyeti ile ölçülemeyeceğini söyleyen Şahbaz, koruyucu sağlık hizmetlerinin göz ardı edilmesinin ve artan taleplerin sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini savundu.

Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Engelleri

Şahbaz, sağlık hizmetlerine ulaşımda yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin büyük engel oluşturduğunu ifade ederek, "Artan fiyatlar, kanser hastalarımızın kolostomi torbasına ulaşmasını bile zorlaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık hizmetlerinin planlamasında ve finansmanında yaşanan sorunların daha fazla zarar verdiğine dikkat çeken Şahbaz, "Bürokrasi, kayırma ve yönetimsel sorunlar sağlık emekçilerini işine yabancılaştırmakta" dedi. Hemşirelerin ve ebelerin artan iş yükü nedeniyle tükenme noktasına geldiğini de sözlerine ekledi.

Şahbaz'ın konuşmasının ardından çalıştay, sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin katkılarıyla devam etti.

CHP Genel Merkezi'nde Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 3) da katıldı.

CHP Genel Merkezi'nde Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 3) da katıldı.

CHP Genel Merkezi'nde Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 3) da katıldı.

CHP Genel Merkezi'nde Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 3) da katıldı.

CHP Genel Merkezi'nde Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 3) da katıldı.

CHP Genel Merkezi'nde Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (sağ 3) da katıldı.