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Sağlıklı Alışkanlıklar Nörolojik Hastalıklara Karşı Koruma Sağlayabilir

Orta yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları, nörolojik hastalık risklerini belirgin şekilde azaltabiliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:53
Sağlıklı Alışkanlıklar Nörolojik Hastalıklara Karşı Koruma Sağlayabilir

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Önemi

Yeni bir araştırma, orta yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmaları durumunda nörolojik hastalık risklerini önemli ölçüde azaltabileceklerini gösterdi.

Araştırmanın Detayları

ABD merkezli bir çalışmada, bilim insanları 5 yıl boyunca yaş ortalaması 56 olan 316,127 kişiyi gözlemledi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına göre "ideal", "orta" ve "zayıf" gruplara ayrıldı. Araştırma, Neurology dergisinde yayımlanmıştır.

Riskler ve Sağlıklı Alışkanlıklar

Bu katılımcıların sadece %1,2'sine inme, bunama ve depresyon tanısı konuldu. Araştırmacılar, "zayıf" grubundaki bireylerin, "ideal" grubuna göre bu hastalıklara yakalanma riskinin iki katından fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, orta grup bireylerinde de bu riskin, "ideal" gruba göre %37 daha fazla olduğu belirlendi.

Uzman Görüşü

Yale Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Santiago Clocchiatti Tuozzo, beyin sağlığının her yaş için kritik olduğunu vurgulayarak, "Araştırmamız, sağlıklı yaşam tarzı tercihleriyle orta yaşlarda yapılan seçimlerin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğini göstermektedir." şeklinde değerlendirdi.

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