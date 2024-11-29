Sağlıklı Nesil Yarışması'na Başvurular Başladı!

“13. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması” İçin Başvurular Açıldı

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” için başvurular başlamıştır. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören tüm öğrencilere açıktır. Son başvuru tarihi ise 14 Mart 2025 olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı ve Katılım Koşulları

Yarışmanın amacı, çocukların ve gençlerin bağımlılık konusundaki farkındalıklarını artırmak ve onları zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmektir. Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yarışmanın önemi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Gençlerimizin sağlıklı bir gelecek inşa etmeleri için onlara doğru bilgileri ulaştırmak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Bu yarışma ile gençlerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyarken aynı zamanda zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Kimler Katılabilir?

Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı ile başvuru kabul etmektedir.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Tüm başvurular, snsg.yesilay.org.tr internet adresinden gerçekleştirilebilecektir. Tüm öğrenciler, bu yaratıcılık fırsatını değerlendirmeye davet edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.