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Sağlıkta Eğitim ve Hizmette Yenilik Vurgusu

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetleri ve üniversite eğitimi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:33
Sağlıkta Eğitim ve Hizmette Yenilik Vurgusu

Sağlıkta Yeni Dönem Başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programında önemli mesajlar verdi.

Eğitim ve Teknoloji Bir Arada Olmalı

Toplantıda konuşan Memişoğlu, "Hizmeti iyi sunuyorsak, bunun bilgisini ve teknolojisini de üretmemiz gerekiyor. Tıp bilimi alanında dünyaya yenilikler sunan bir ülke olmamız şart. Bu, sadece üniversitelerin görevi değil; sağlıkla ilgilenen herkesin sorumluluğu" dedi.

Sağlık Sektöründe Çalışmalara Devam Edilmeli

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca kamu hastaneleriyle sınırlı olmadığını, tüm sağlık sisteminin gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde, büyük bir sağlık ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle bu alanda önemli altyapı çalışmalarına imza attık"

Hekimlik Manevi Bir Meslektir

Hekimliğin sadece maddi bir meslek olmaması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Hekimlik manevi bir meslektir. Insanları sevmek ve onların mutluluğunu sağlamak zorundayız"

Gelecek İçin Hedefler Belirlenmeli

Bakan Memişoğlu, üniversitelerin bilişimini, araştırmalarını ve eğitimlerini geliştirmeye yönelik hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Sağlık sektöründeki gelişmeler için elimizden geleni yapacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.

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