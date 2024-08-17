Sağlıkta Eğitim ve Hizmette Yenilik Vurgusu

Sağlıkta Yeni Dönem Başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programında önemli mesajlar verdi.

Eğitim ve Teknoloji Bir Arada Olmalı

Toplantıda konuşan Memişoğlu, "Hizmeti iyi sunuyorsak, bunun bilgisini ve teknolojisini de üretmemiz gerekiyor. Tıp bilimi alanında dünyaya yenilikler sunan bir ülke olmamız şart. Bu, sadece üniversitelerin görevi değil; sağlıkla ilgilenen herkesin sorumluluğu" dedi.

Sağlık Sektöründe Çalışmalara Devam Edilmeli