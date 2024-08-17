Sağlıkta Eğitim ve Hizmette Yenilik Vurgusu

Sağlıkta Yeni Dönem Başlıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programında önemli mesajlar verdi.
Eğitim ve Teknoloji Bir Arada Olmalı
Toplantıda konuşan Memişoğlu, "Hizmeti iyi sunuyorsak, bunun bilgisini ve teknolojisini de üretmemiz gerekiyor. Tıp bilimi alanında dünyaya yenilikler sunan bir ülke olmamız şart. Bu, sadece üniversitelerin görevi değil; sağlıkla ilgilenen herkesin sorumluluğu" dedi.
Sağlık Sektöründe Çalışmalara Devam Edilmeli
Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca kamu hastaneleriyle sınırlı olmadığını, tüm sağlık sisteminin gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde, büyük bir sağlık ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle bu alanda önemli altyapı çalışmalarına imza attık" Hekimliğin sadece maddi bir meslek olmaması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Hekimlik manevi bir meslektir. Insanları sevmek ve onların mutluluğunu sağlamak zorundayız" Bakan Memişoğlu, üniversitelerin bilişimini, araştırmalarını ve eğitimlerini geliştirmeye yönelik hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Sağlık sektöründeki gelişmeler için elimizden geleni yapacağız" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.
Hekimlik Manevi Bir Meslektir
Gelecek İçin Hedefler Belirlenmeli
Hekimliğin sadece maddi bir meslek olmaması gerektiğini belirten Memişoğlu, "Hekimlik manevi bir meslektir. Insanları sevmek ve onların mutluluğunu sağlamak zorundayız" Bakan Memişoğlu, üniversitelerin bilişimini, araştırmalarını ve eğitimlerini geliştirmeye yönelik hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Sağlık sektöründeki gelişmeler için elimizden geleni yapacağız" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.
Bakan Memişoğlu, üniversitelerin bilişimini, araştırmalarını ve eğitimlerini geliştirmeye yönelik hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Sağlık sektöründeki gelişmeler için elimizden geleni yapacağız" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası'nda gerçekleşen "Sağlıkta Hizmet ve Eğitim İstişare Toplantısı Marmara Bölgesi" programına katıldı.