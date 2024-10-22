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SAHA EXPO 2023: Savunma ve Havacılık Sektöründe Rekor İhracat Anlaşmaları

Türk savunma ve havacılık sektörü SAHA EXPO'da rekor ihracat anlaşmalarına imza attı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:31
SAHA EXPO 2023: Savunma ve Havacılık Sektöründe Rekor İhracat Anlaşmaları

SAHA EXPO 2023'te Gerçekleşen İhracat Anlaşmaları

Haluk Bayraktar, SAHA EXPO'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Türk savunma ve havacılık sektörünün geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu fuarda 1 yıllık ihracatımıza yakın seviyede ihracat anlaşmalarına imza atıyoruz. Bu, böyle bir etkinlik için gerçek bir rekordur." dedi.

SAHA İstanbul ve Destekleyen Kuruluşlar

SAHA İstanbul, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6 bakanlık ile birlikte faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da etkinliğin destekleyicileri arasındadır.

Bu uluslararası fuar, Türk savunma ve havacılık sektörünün gelişimini ve global pazardaki etkisini artırma amacı gütmektedir.

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