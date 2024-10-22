SAHA EXPO 2023'te Savunma Sanayi Vizyonu Konuşuldu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Açıklamaları

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO etkinliğinde yaptığı konuşmada, "SAHA EXPO, Türkiye'nin yerli üretim potansiyelini sergileyen ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunan önemli bir organizasyondur." dedi.

Etkinlik Hakkında Bilgiler

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklendi. Anadolu Ajansı, bu organizasyonun global iletişim ortağı olarak yer aldı. Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde 26 Ekim'e kadar sürüyor.

Yerli ve Milli Ürünlerin Önemi

Görgün, Türk savunma sanayisinin, yerli ve milli ürünlerinin güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonlarında ve uluslararası harekatlarda başarıyla kullanıldığını belirtti. "Savunma sanayiimiz, ülkemizin bağımsızlığını pekiştirirken, ekonomimize de büyük katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Teknolojik Gelişmeler ve Rekabet

Yapay zeka ve ileri malzemeler gibi alanlarda yaşanan rekabetin önemine değinen Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

SAHA İstanbul'un Misyonu

SAHA İstanbul, Türkiye'de olmayan üretim yeteneklerini kazandırmayı, üniversitelerle iş birliğini artırmayı ve yurtdışı pazar arayışlarını desteklemeyi hedefliyor.

Görüşmeler ve İstatistikler

Görgün, SAHA EXPO'nun 2022'de %112 katılımcı artışı, %50 metrekare artışı ve %226 ziyaretçi artışı ile büyüdüğünü belirtirken, bu yıl 90 bin metrekarede 120 ülkeden katılımcı beklediklerini söyledi. Gelecek iş ilişkilerinin 6 milyar doların üzerinde olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Yeni açılacak siber güvenlik ve yapay zeka pavilyonlarının etkinliği daha da güçlendireceğini ifade eden Görgün, bu inovasyonların sektörde önemli bir etki yaratacağını belirtti.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Programa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, konuşma yaptı.