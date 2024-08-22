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SAHA EXPO 2024 Rekor Hedefiyle Tanıtımına Başlıyor

SAHA EXPO 2024, Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Savunma sanayisi alanında yeni rekorlar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:17
SAHA EXPO 2024 Rekor Hedefiyle Tanıtımına Başlıyor

SAHA EXPO 2024 Kısa Süre İçinde Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı olan SAHA EXPO, 22-26 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve bu yıl yeni rekorlar ile katılımcılarını ağırlamayı hedefliyor.

Etkinliğin Detayları

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça’nın katıldığı basın toplantısında, fuarın hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkat çeken bir etkinlik haline geldiğinden bahsedildi. Uça, etkinliğin büyüyen savunma sanayisinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Uça’nın Açıklamaları:

Uça, toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Ekim ayında gerçekleşecek fuar, savunma sanayisinde yeni rekorların kırıldığı bir platform olacak.” Ayrıca, Türkiye'nin çığır açan teknolojilerle dünya pazarında daha fazla yer alacağını belirtti.

Dronlar Yarışacak

Fuar sırasında, özellikle son zamanlarda dikkat çeken FPV dron yarışmasında yerli ve yabancı katılımcılar mücadele edecek. Uça, bu alandaki gelişmelerin de yakından takip edileceğini vurguladı.

SAHA EXPO'nun Büyümesi

SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, fuarın ilk yılında 5 bin metrekarelik bir alanda başlatıldığını ve bu yıl toplamda 90 bin metrekareye ulaştıklarını bildirdi. Çakır’ın açıklamalarından bazıları: “Bu yıl hedefimiz, 150 binin üzerinde ziyaretçi.”

Yeni Pavilyonlar ve Sektörel Genişleme

Çakır, milli savunma bakanlıklarının yerli üretim 26 aracı fuarda sergileyeceğini ve bu yıl 5 farklı sektörel pavilyon açılacağını duyurdu. Siber güvenlik ve yapay zeka gibi güncel alanlarda yeni pavilyonların da yer alacağını belirtti.

Uluslararası Katılım Beklentisi

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, SAHA EXPO'nun uluslararası düzeyde Türkiye’nin savunma alanındaki başarısının sergileneceği bir platform olduğuna işaret etti. Yozgatlıgil, “Türkiye, dünya çapında örnek alınacak bir konumda.” ifadesini kullandı.

Bu yıl düzenlenecek etkinlikte yoğun bir uluslararası katılım bekleniyor ve girişimcilik alanında da üst düzey ziyaretçilerin yer alacağı ifade ediliyor.

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