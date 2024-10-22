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SAHA EXPO 2024: Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da Başladı

SAHA EXPO 2024, İstanbul'da kapılarını açarak profesyonelleri ve halkı buluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:13
SAHA EXPO 2024: Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da Başladı

SAHA EXPO 2024 Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul'da başladı. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Sayısı ve Programa Dair Detaylar

SAHA EXPO'ya 120'den fazla ülkeden 1478 firma katılmaktadır. Fuarda 178 yabancı alım heyeti ve 25'i bakan düzeyinde olmak üzere toplamda 312 resmi heyetin de yer alması bekleniyor.

Panel Başlıkları ve Etkinlikler

Fuar kapsamında birçok başlık altında paneller düzenlenecek. Bu başlıklar arasında "Savunma ve Güvenlik Alanında Derin Teknoloji Devrimine Liderlik", "Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları", "Savunmada Gelişen Teknolojiler: Yapay Zeka ve Otonomi", "Savunma Sanayiinde Milli Teknoloji Hamlesi: Türkiye Modeli", "Siber Savaş ve Gelecekteki Çatışma Senaryoları: Bilinmeyene Hazırlanmak" ve "Savunma Sanayiinde Girişimcilik: Riskler ve Fırsatlar" gibi konuları içeriyor.

İş Birlikleri ve Görüşmeler

Fuar süresince çeşitli sözleşmeler ve işbirliği anlaşmaları imzalanacak, B2B görüşmeleri ve FPV dron yarışmaları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecektir.

Ziyaretçi Bilgileri

SAHA EXPO, 22-24 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde ve Türkiye'den uzman profesyonellere açıkken, 25-26 Ekim tarihlerinde halka kapılarını açacaktır. Fuarın 150 binden fazla profesyonel ziyaretçi çekmesi hedeflenmektedir.

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