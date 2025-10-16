SAHA Expo 2026: Türk Savunma Sanayisi Dünya Sahnesinde

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo, 5-9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Etkinlik, KOBİ'lere savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde küresel ekosisteme giriş imkânı sağlayan bir platform olarak kısa sürede uluslararası prestij kazandı.

SAHA Expo'nun yükselişi ve etkisi

İlk kez 2018'de düzenlenen fuar, o tarihten bu yana her yıl kapsamını genişleterek milli savunma sanayisinin üretim gücünü, AR-GE kapasitesini ve ihracat potansiyelini dünyaya tanıtan bir vitrinden daha fazlasına dönüştü. Etkinlik; savunma, havacılık, denizcilik, uzay, siber güvenlik ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerinde uluslararası iş birliklerine zemin hazırlıyor.

2018'de 12 ülkeden 183 firma (152 yerli, 31 yabancı) ile 2 bin 600 m² alanda düzenlenen etkinlikte 600'ün üzerinde B2B görüşme gerçekleştirildi ve 13 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı. 2021'de katılımcı sayısı 600'ün üzerine çıkarken etkinlik 40 bin m² alana yayıldı ve toplam ziyaretçi sayısı 25 bini aştı. 2022'de ise 109 ülkeden 957 firma (567 yerli, 390 yabancı) yer aldı; 60 bin m² alanda 80 binden fazla ziyaretçi ağırlandı. Bu dönemde 268 resmi ve 112 ticari delegasyon etkinlikte yer aldı ve 114 imza ile 1 milyar doları aşan bir değer yaratıldı.

SAHA 2024'te etkinlik hem hacim hem nitelik açısından zirveye ulaştı: 121 ülkeden 1478 katılımcı firma, 80 bini kapalı, 10 bini açık olmak üzere toplam 90 bin m² alanda stant açtı. Toplam ziyaretçi sayısı 101.337, profesyonel ziyaretçi 25.944 oldu. Etkinlikte 22.467 planlı B2B görüşme gerçekleştirildi; 488 resmi ve 178 ticari heyet ağırlandı. Fuara 27 bakan, 6 savunma sanayii başkanı ve 6 genelkurmay başkanı ziyaret gerçekleştirdi. Toplam 208 ürün lansmanı yapıldı ve 6,2 milyar dolar değerinde 133 imza atıldı.

SAHA 2026 hedefleri ve yenilikçi alanlar

SAHA Expo, her yıl uluslararası savunma sanayii tedarik zincirine Türk firmalarının entegrasyonunu güçlendiriyor; yurt dışından gelen büyük savunma şirketleri ile ortak projeler, tedarik anlaşmaları ve teknoloji paylaşımı konularında somut adımlar atılıyor. Bu sayede hem Türkiye'nin ihracat kapasitesi yükseliyor hem de yerli firmalar küresel pazarda görünürlük kazanıyor.

2026 için belirlenen hedefler iddialı: açık ve kapalı toplam 100 bin m² alanda, 120'den fazla ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcı firma ile etkinlik düzenlenmesi; etkinlik süresince 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması amaçlanıyor. Bu hedefler, SAHA Expo'nun kendi rekorlarını kırmaya hazırlandığını gösteriyor.

SAHA 2026'da katılımcılara, insansız sistemlerden uzay teknolojilerine, yapay zeka destekli kara, hava ve deniz platformlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede en güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı sunulacak. Ayrıca FPV Drone Alanı, SAHA İnsansız Kara Aracı ve SAHA Rover mücadele alanları gibi interaktif deneyim bölgeleri ile katılımcılar teknolojilerle anlık ve uygulamalı şekilde etkileşime geçebilecek.

SAHA Expo, yerli-milli teknolojilerin sergilendiği bir inovasyon merkezi olarak dijitalleşme, yapay zeka destekli sistemler, yeni nesil mühimmat teknolojileri, insansız kara-hava-deniz araçları, otonom sistemler ve elektronik harp çözümleri gibi alanlarda geliştirilen ürünlerin uluslararası düzeyde tanıtıldığı önemli bir platform olmaya devam ediyor.

İlk kez 2018 yılında KOBİ'lere savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde küresel ekosisteme giriş kapısı açmak için SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo, geçen sürede sektörün uluslararası alanda prestijli etkinliklerinden biri haline geldi. 2018’de 12 ülkeden 183 firma ve 13 bin ziyaretçi ağırlayan fuar, 2026'da 120'den fazla ülkeden 1500'ün üzerinde firmayı ve 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.