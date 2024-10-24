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SAHA EXPO'da Savunma ve Güvenlikte Uluslararası İşbirliği Konuşuldu

SAHA EXPO'da Türkiye'nin önemli bir pazar olduğu vurgulandı, uluslararası işbirliği fırsatları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:39
SAHA EXPO'da Savunma ve Güvenlikte Uluslararası İşbirliği Konuşuldu

Savunma ve Güvenlik Alanında İşbirlikleri SAHA EXPO'da İncelendi

Uluslararası savunma ve güvenlik işbirlikleri, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen panelde ele alındı.

Airbus Türkiye Direktörü’nden Önemli Açıklamalar

Panelde söz alan Airbus Türkiye Direktörü Simon Ward, "Türkiye bizim için önemli bir satış piyasası ve tedarik zincirimizin kritik bir parçası. Türkiye ile olan işbirliğimiz, sektördeki gelişmeler açısından büyük bir fırsat sunuyor" şeklinde ifadelerde bulundu.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen bu fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi. Savunma sanayi alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu etkinlik, katılımcılar ve ziyaretçiler arasında önemli fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

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