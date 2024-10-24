DOLAR
34,18 -0,07%
EURO
37,09 -0,22%
ALTIN
3.014,44 -0,77%
BITCOIN
2.286.812,19 -0,35%

SAHA EXPO'da Türk Bayraklarıyla Birlik Mesajı

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından SAHA EXPO'da Türk bayrakları dalgalanıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:54
SAHA EXPO'da Türk Bayraklarıyla Birlik Mesajı

Terör Saldırısı Sonrası Birlik Gösterisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli bir dayanışma sergilendi. Fuar alanı, led ekranlara Türk bayrağının yansıtılmasıyla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Yerli ve Yabancı Firmaların Destekleri

Fuara katılan uluslararası firmalar da stantlarında Türk bayrağı görsellerine yer vererek Türkiye'ye olan desteklerini açıkça ifade etti. Bu durum, etkinliğin anlamını daha da güçlendirdi. SAHA İstanbul'un Organizasyonu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmeleri arasında yer alan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen SAHA EXPO, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından destekleniyor. Anadolu Ajansı, etkinliği takip eden önemli medya kuruluşları arasında yer almakta.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu
2
TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine Terör Saldırısı
3
Çin'den Türkiye'ye Destek Mesajı
4
Uluslararası Destek: TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Kınandı
5
Mersin'de Eşini Vuran Kişi İntihar Etti
6
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
7
Küba'da Elektrik Sorunları Sebebiyle Eğitim ve İş Hayatı Durduruldu

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor