SAHA EXPO'da Türk Bayraklarıyla Birlik Mesajı

Terör Saldırısı Sonrası Birlik Gösterisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli bir dayanışma sergilendi. Fuar alanı, led ekranlara Türk bayrağının yansıtılmasıyla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Yerli ve Yabancı Firmaların Destekleri

Fuara katılan uluslararası firmalar da stantlarında Türk bayrağı görsellerine yer vererek Türkiye'ye olan desteklerini açıkça ifade etti. Bu durum, etkinliğin anlamını daha da güçlendirdi. SAHA İstanbul'un Organizasyonu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmeleri arasında yer alan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen SAHA EXPO, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından destekleniyor. Anadolu Ajansı, etkinliği takip eden önemli medya kuruluşları arasında yer almakta.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.