Şahane Cuma’da Şok Görüntüler! Alışveriş Tutkunları Birbirine Girdi

Kasım ayının son cuması olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesinde Black Cuma adıyla kutlanan indirim günü, ülkemizde de Şahane Cuma olarak karşımıza çıktı. Pek çok mağaza ve alışveriş sitesi, müşterilerine cazip fırsatlar sunarak satışlarını artırmayı hedefledi. Ancak bu indirim çılgınlığı, bazı alışveriş merkezlerinde kavgalara ve arbedelere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş tutkunlarının ürünlere hücum ettiği, birbirleriyle itişip kakıştığı ve hatta saç saça baş başa kavga ettiği görüldü.





Mağazaların Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu

Şahane Cuma indirimlerinden yararlanmak isteyenler, mağazaların açılış saatinden çok önce alışveriş merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı alışveriş merkezlerinde, güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol altında tutmakta zorlandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte, alışveriş tutkunları ellerine geçen ilk ürünü kapmaya çalıştı. Bu sırada, bazı ürünlerin stoklarının tükendiği, bazılarının ise fiyatlarının yanlış etiketlendiği iddiaları ortaya atıldı. Bu durum, alışveriş merkezlerinde gerginliğin daha da artmasına neden oldu.





Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şahane Cuma indirimlerinin yaşattığı kargaşa, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, alışveriş merkezlerindeki kalabalığa tepki göstererek, “Sanki bedava veriyorlar bu insanların sorunu ne?” ya da “Bedava verseler o kalabalığın içine girmem” gibi yorumlar yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, alışveriş merkezlerindeki kavgaları komik bulduklarını belirterek, “Bu insanlar neye kavga ediyor anlamadım, sanki son günleri” ya da “Bu kadar kavga edeceklerine internetten alsınlar daha rahat” gibi esprili yorumlar yaptı.





Şahane Cuma Nedir?

Şahane Cuma, Kasım ayının son cumasında gerçekleşen ve pek çok mağaza ve alışveriş sitesinin büyük indirimler yaptığı bir alışveriş günüdür. Dünyanın birçok ülkesinde Black Cuma olarak bilinen bu gün, ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk cuma günü kutlanır. Bu gün, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Şahane Cuma, alışveriş tutkunlarının yanı sıra, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi suçların da arttığı bir gün olarak bilinir. Bu nedenle, alışveriş yaparken dikkatli olmak ve güvenli ödeme yöntemleri kullanmak önemlidir.