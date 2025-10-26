Sahar Francis: İsrail’in Filistinli Tutuklulara Yaptıkları Hukuken Soykırım

EKREM BİÇEROĞLU - Filistinli insan hakları avukatı ve Addameer (Vicdan) Derneği Genel Müdürü Sahar Francis, Gazze Mahkemesi'nin nihai oturumu için İstanbul'a gelerek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İddia: Suçlar hukuken soykırım kapsamına giriyor

Francis, İsrail'in uygulamalarına ilişkin olarak, "İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçlar hukuken soykırım kapsamına giriyor, çünkü işkence bu tür koşullarda işlendiğinde soykırım eylemi sayılıyor." dedi. Ayrıca bu suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’ne göre "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında olduğunu vurguladı.

Nakiller ve uluslararası hukuka aykırılık

Francis, İsrail'in işgal altındaki topraklardan alıkoyduğu Filistinlileri İsrail içindeki hapishanelere nakletmesinin başlı başına uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti ve Filistinlilere yönelik şiddet, işkence ve cinsel taciz gibi muamelelerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliği taşıdığını söyledi.

Deliller ve mağdur beyanları

Filistinli insan hakları örgütleri ile uluslararası kuruluşların avukatlarının çok sayıda tutuklunun beyanını belgelediğini aktaran Francis, "Tutukluların maruz kaldığı işkenceyi, kötü muameleyi, aşağılayıcı davranışları ve diğer ihlalleri kanıtlayabilecek çok fazla delil mevcut." ifadelerini kullandı.

Uluslararası sistem ve hesap verebilirlik

Francis, İsrail'in hesap verebilirlik ilkesinden muaf tutulmasının uluslararası sistemdeki önyargı ve ikiyüzlülüğü ortaya koyduğunu söyledi. Suriye, Sudan ve Rusya-Ukrayna örneklerinde faillerin tespit edildiğini ve işkenceyle suçlanan Rus failler hakkında derhal tutuklama kararı çıkarıldığını hatırlattı.

"İsrail her zaman yasaların üstünde bir ülke olarak muamele gördü" diyen Francis, özellikle işkence altında ölen Filistinli tutukluların İsrailli askeri veya sivil mahkemelerde adalet bulamayacağını belirtti.

Uluslararası çağrı: Faillerin peşine düşün

Addameer Genel Müdürü, "Ana mekanizmalar gerçekten Uluslararası Ceza Mahkemesi ve evrensel yargı prosedürleri olmalı." dedi. Tüm uluslararası sözleşmeleri imzalayıp onaylamış ülkelere, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve diğer ülkelere, Pinochet davası örneğinde olduğu gibi, işkence yapan ve işkenceye karışan kişilerin peşine düşmeleri çağrısında bulundu.

Gazze Mahkemesi'nin rolü

Francis, Gazze Mahkemesi'nin resmi bir mahkeme olmamasına rağmen, "Çok güçlü mesajlar" üreteceğini ve İsrail'in yargılanması sürecine önemli bir temel oluşturacağını söyledi. Son iki yılda işlenen ağır ihlallere karşı ulusal ve uluslararası düzeyde gösterilen seferberliğin sürdürülmesinin Filistinlilere yardımcı olacağını ifade etti.

Francis sözlerini şöyle tamamladı: "Örneğin özel raportörler, hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), son birkaç gün içinde bu saygın mahkeme önünde tanıklık eden kişilerin verdiği bazı delilleri alabilir ve sürece tanık olarak davet edebilir. Dolayısıyla bu mahkemenin oynayacağı çok güçlü bir rol var ve biz bunu desteklemeliyiz."

