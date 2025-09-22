Şahbaz Şerif: Hindistan ve Pakistan Barışı Sağlamakla Yükümlü

Şahbaz Şerif, Londra ziyaretinde Hindistan ve Pakistan'ın barışı sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı; Keşmir, Gazze ve ekonomik gelişmeler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:02
Londra ziyareti ve bölgesel mesajlar

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dört günlük Londra ziyareti sırasında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Şerif, komşu ülkeler olarak barış içinde yaşama ya da savaşma konusunda sorumluluğun artık Hindistan ve Pakistan'a ait olduğunu belirterek "Keşmir sorunu çözülmeden ikili ilişkilerin kurulamayacağını" vurguladı.

Başbakan, Hindistan ile Pakistan arasında meydana gelen son çatışmalara değinerek, ülkeyi ilerleme ve refaha kavuşturma sözü verdi.

Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin üzüntülerini dile getiren Şerif, dünyanın daha önce böylesine yürek burkan sahnelere tanık olmadığını söyledi ve İslam dünyasını ve uluslararası toplumu Gazze'deki krizi acilen ele almaya çağırdı.

Ekonomik göstergelere değinen Şerif, yurt dışındaki Pakistanlıların sıkı çalışmaları sayesinde 2024'te ülkeye 38,5 milyar dolarlık para transferi yapıldığını ve ülkenin ekonomik göstergelerinin yükseliş trendinde olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın konuşmasında Pakistan-Hindistan ilişkileri ile iklim değişikliği konularını ele aldığı belirtildi.

