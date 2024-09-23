Sahibe Gafarova Yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı

Sahibe Gafarova'nın Yeniden Seçilmesi

7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin başkanlığına iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) adayı Sahibe Gafarova getirildi. 1 Eylül'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından gerçekleştirilen ilk oturumda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı ve meclis başkanının belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Azerbaycan Milli Meclisi Seçimleri ve Sonuçları

Seçimleri öncesinde Gafarova, 4. dönemden 6. döneme kadar Azerbaycan Milli Meclisi'nde aktif görev almış ve özellikle 6. dönemde başkanlık yapmıştı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak görev alan Gafarova, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları alanında uzmanlığı ile tanınmaktadır.

Gafarova'nın Akademik Başarıları

Filoloji uzmanı olan Gafarova, 70'ten fazla bilimsel makale ve ders kitabı kaleme alarak akademik dünyada saygın bir yer edinmiştir.

Seçim Süreci ve Partilerin Başarıları

Azerbaycanlılar, 1 Eylül'de yapılan 7. dönemdeki meclis seçimleri için tekrar sandık başına gitti. Toplamda 125 sandalyenin bulunduğu Milli Meclis için 990 aday yarıştı. >Yeni Azerbaycan Partisi, seçim sonuçlarına göre mecliste 68 sandalye kazanırken, bağımsız adaylar 44 sandalye elde etti.

Diğer partiler arasında Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, ve birçok diğer parti ile 1'er sandalye kazanarak mecliste temsil edilme imkanı buldu.