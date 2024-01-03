Sahibinden.com'da erişim sorunu: Kullanıcılar neden siteye ulaşamıyor? Şirketten açıklama geldi

Sahibinden.com sitesine web ve mobil uygulamadan giriş yapamayan kullanıcılar, siteye ne olduğunu merak ediyor. Siteye erişim sağlamak isteyenler, 'Bu siteye ulaşılamıyor' uyarısı ile karşılaşıyor. Sorunun kaynağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun gece yarısından bu yana devam ettiği belirtildi.

SİTENİN BAŞKASI TARAFINDAN ALINDIĞI İDDİASI

Sahibinden.com sitesinin domain süresinin bittiği, başkası tarafından alındığı ve bu yüzden siteye girilemediği söylentileri ortaya çıktı. Ancak Instagram sayfasından yapılan duyuruda, siteye ulaşılamamasının nedeninin domain sağlayıcı firmada yaşanan teknik bir aksaklık olduğu belirtildi.

TEKNİK AKSAKLIK

Sahibinden.com, Instagram üzerinden verdiği bilgilendirmede şu sözleri kullandı;

"Domain sağlayıcısı firmada yaşanan teknik bir aksaklık yüzünden platformumuza şimdilik ulaşılamamaktadır. Sorunun bir an önce çözülmesi için ilgili firmanın yoğun bir şekilde çalıştığı ve sorun giderildiğinde tekrar bilgi verileceği belirtilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NELER YAŞANDI?

Sahibinden.com sitesine ulaşmak isteyen kullanıcılar 'siteye ulaşılamıyor' hatası ile karşılaştı. Kullanıcılar arasında karşılaşılan bu hataya dair sitenin farklı bir firmaya satıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerinde sahibinden.com, internet sitesine ve mobil uygulamasına erişim sağlanamamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Platform, siteye giriş yapamamanın sebebinin zorunlu sistem çalışmaları olduğunu duyurdu. Bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve siteye yeniden erişim sağlanacağı belirtildi. Sahibinden.com'un satıldığı veya çöktüğü yönündeki iddialar ise asılsız çıktı.

Site internet ortamında 4 Ocak 2022'de aynı sorun tekrarlanmıştı. Sorun giderilerek site tekrar faaliyete geçmişti.