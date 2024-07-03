Sahil güvenlik ekiplerinden hızlı müdahale! Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, sahil güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaştı. Botta bulunan 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.



SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Sahil güvenlik ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu düzensiz göçmenler güvenli bir şekilde bota alındı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere burada gerekli insani yardımlar yapıldı. Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığında misafir edilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek temin edildi. Sağlık kontrolleri yapılan göçmenler, ilaç ve tıbbi malzemelerle desteklendi. Tüm ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.