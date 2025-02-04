DOLAR
35,99 -0,06%
EURO
37,12 -0,18%
ALTIN
3.257,31 -0,06%
BITCOIN
3.567.501,29 2,15%

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ocak Ayı Verilerini Açıkladı

Sahil Güvenlik, Ocak ayında 9 bin 353 deniz aracı kontrol etti, 2 bin 13 göçmeni kurtardı ve 49 kaçakçıyı gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:29
Sahil Güvenlik Komutanlığı Ocak Ayı Verilerini Açıkladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ocak Raporu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ocak ayına ait faaliyet raporunu duyurdu. Bu kapsamda, geçen ay içerisinde 9 bin 353 deniz aracı kontrol edildi.

Göçmen Kurtarma İstatistikleri

1-31 Ocak tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 2 bin 13 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.

Hayat Kurtarma ve Sağlık Hizmetleri

Sahil Güvenlik ekipleri, bu süreçte 22 kişinin hayatını kurtardı ve 21 hasta ya da yaralının tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kacakçılara Geçit Yok!

Öte yandan, ekipler 49 göçmen kaçakçısı şüphelisini gözaltına alarak önemli bir başarıya imza attı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da PKK Mensubu Bir Kişi Yakalandı
2
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi Sürüyor
3
Mardin'de Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Trump'ın Göçmen Politikasına Los Angeles'ta Protesto
5
İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
6
Erzurum'da 3 Bin Rakımda Kışa Renk Katan Rafting Yarışı
7
Adana'da Uyuşturucu Cezası Olan Firari Yakalandı

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu