Sahil Güvenlik Komutanlığı Ocak Ayı Verilerini Açıkladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ocak Raporu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ocak ayına ait faaliyet raporunu duyurdu. Bu kapsamda, geçen ay içerisinde 9 bin 353 deniz aracı kontrol edildi.

Göçmen Kurtarma İstatistikleri

1-31 Ocak tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 2 bin 13 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.

Hayat Kurtarma ve Sağlık Hizmetleri

Sahil Güvenlik ekipleri, bu süreçte 22 kişinin hayatını kurtardı ve 21 hasta ya da yaralının tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kacakçılara Geçit Yok!

Öte yandan, ekipler 49 göçmen kaçakçısı şüphelisini gözaltına alarak önemli bir başarıya imza attı.