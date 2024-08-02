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Sahil Güvenlik, Son Ayda 252 Hayatı Kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtararak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:03
Sahil Güvenlik, Son Ayda 252 Hayatı Kurtardı

Sahil Güvenlik'in Başarılı Kurtarma Faaliyetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarla toplam 252 kişinin hayatını kurtardı. Bu durum, ekiplerin özverili çalışmalarının bir göstergesi oldu.

Deniz Araçları Kontrol Edildi

Yapılan açıklamalara göre, 1-31 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde 11,557 deniz aracı kontrol edilmiştir. Bu önemli çalışmada, 3,282 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 1,191 çocuk güvenli bir şekilde kurtarılmıştır.

Tıbbi Tahliye Hizmetleri

Bu dönemde, 46 hasta ve yaralı da tıbbi tahliye hizmetlerinden yararlanarak kurtarılmıştır. Sahil Güvenlik ekiplerinin profesyonel yaklaşımı, bu kurtarma operasyonlarının başarısında büyük rol oynamaktadır.

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