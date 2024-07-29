Şahin Dursun: Bafra Huzurevi Bocce Takımının Kaptanı

Bafra Huzurevi Bocce Takımının Kaptanlığı Şahin Dursun’a Emanet

Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan 75. Yıl Huzurevi Bocce Takımı, 78 yaşındaki kaptanları Şahin Dursun liderliğinde başarılarına devam ediyor.

Takımın Geçmişi ve Başarıları

7 yıl önce kurulan takım, Dursun'un kaptanlığında birçok başarı elde etti. Bölge birincilikleri ve Türkiye dördüncülüğü bunun kanıtı.

Şahin Dursun’un Takım Arkadaşlarıyla İlişkisi

Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her maça çıkışımızda 'bu maçı alacağız' diyoruz" dedi. Takımındaki uyum ve dayanışmayı vurgulayarak, herkesin birbirine saygı gösterdiğini belirtti.

Boccenin Kendisine Katkıları

Dursun, bocce oyununu çok sevdiğini ve bu oyunun kendisine mutluluk ve huzur verdiğini ifade etti. "Elimden gelse, 100 yaşına kadar bu oyunu oynamak isterim" diye ekledi.

Antrenör Özcan Deniz’in Görüşleri

Takımın antrenörü Özcan Deniz, Dursun’un güzel atışları ve kurallara uyumuyla kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti. Bunun, takım arkadaşlarına da pozitif bir etki yarattığını ifade etti.

Takım Arkadaşlarının Dursun’a İlişkisi

Takım oyuncusu 71 yaşındaki Cevat Alver, "Şahin Amca yedi yıldır kaptanlık yapıyor. Onu çok seviyoruz ve kaptanlığından memnunuz" dedi.