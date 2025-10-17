Şahinbey Başkanı Tahmazoğlu, Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj ile Görüştü

İşbirliği ve insani destek odaklı görüşme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kardeş şehir Gazze'nin Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede savaşın yaralarını sarmak ve Gazze'deki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yürütülebilecek işbirliği olanakları ele alındı.

Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen barış diplomasisiyle ateşkesin sağlanmasının bölge halkı için büyük umut olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Şahinbey Belediyesi'nin, Gazze Belediyesi ile koordineli şekilde sürece destek vereceği bildirildi.

"Gazze'deki ihtiyaçların karşılanması için her türlü desteği sunmaya hazırız. İlçemizin tüm imkanlarıyla Gazze'nin yanında olacağız. Şahinbey halkı, her zaman mazlum coğrafyaların yanındadır."

