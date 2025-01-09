Şahinbey Belediyesi, Bozuk Gıda Satan İşletmelere Kapatma Cezası Uygulayacak

Şahinbey'de son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla mücadele için işletmelere kapatma cezaları geliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:33
Şahinbey Belediyesi, Bozuk Gıda Satan İşletmelere Kapatma Cezası Uygulayacak

Şahinbey Belediyesi'nden Sert Denetim Kararı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan işletmelere karşı sert önlemler uygulanacağını açıkladı.

Denetimlerde Çarpıcı Veriler

Tahmazoğlu, son 6 ayda 31 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve bu denetimlerde 3 bin 102 iş yerine yasal işlem uygulandığını belirtti. Denetimlerde 181 bin son kullanım tarihi geçmiş ve bozuk gıdaya el konulurken, toplamda 30 ton civarında bozuk gıda toplandı.

Yeni Cezai Uygulamalar

Bundan sonra, bozuk gıda satan ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri satan işletmelere birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta ve üçüncü kez tespit edildiğinde ise iş yerinin faaliyetinin son bulacağı bildirildi. Başkan, ruhsatların iptal edileceğini ve bu durumun halkın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Halk Sağlığını Koruma Amacı

Tahmazoğlu, "Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil. Belediyemizin halkın esenliği adına aldığı bu yeni karar ile düzeni sağlamak ve vatandaşımızın sağlığını korumak istiyoruz." dedi. Ayrıca, ilçedeki işletmelere konu hakkında tebligatta bulunduklarını ve ayıplı ürün satışına izin vermeyeceklerini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki işletmelerde son kullanma tarihi geçen ve...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki işletmelerde son kullanma tarihi geçen ve bozuk gıda satan işletmelere kapatma cezası uygulayacaklarını bildirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki işletmelerde son kullanma tarihi geçen ve...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki işletmelerde son kullanma tarihi geçen ve bozuk gıda satan işletmelere kapatma cezası uygulayacaklarını bildirdi.

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