Şahinbey Belediyesi'nden Damla Gross'a 3 Günlük Kapatma Cezası

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürün satan Damla Gross marketi 3 gün süreyle kapattı; belediye denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:19
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Yapılan kontrolde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen Damla Gross isimli yerel market, 3 gün süreyle kapatıldı.

Denetimler sürüyor

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde marketler, fırınlar ve gıda satışı yapan işletmelerde düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere karşı gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

"Vatandaşın sağlığı her şeyden önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlere ilişkin olarak tüketici sağlığını korumanın belediyenin temel görevlerinden biri olduğunu belirtti. Tahmazoğlu, "Hemşerilerimizin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması bizim için son derece önemli. Zabıta ekiplerimiz düzenli olarak marketleri, fırınları ve gıda satışı yapan tüm işletmeleri denetliyor. Kurallara uymayan, vatandaşımızın sağlığını riske atan işletmelere gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

